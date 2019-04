Ny mini-serie på TV SYD: Påske og tro

I tre af påskens helligdage tager TV SYD seerne med ind i tre forskellige tros-samfund i mini-serien: Påske og tro.

I dag er det skærtorsdag, men påsken begyndte allerede i søndags. Da var det palmesøndag, og påsken varer til og med mandag, 2. påskedag.

Det er årets største, vigtigste og længste kirkelige højtid.

I påsken går vi fra sorgen over Jesu lidelse og død - skærtorsdag og langfredag - til glæden over, at han genopstod, påskedag, på søndag.

I Danmark har vi frihed til at tro, hvad vi vil, og der bor mere end 100 godkendte, kristne trossamfund i vores land. De tror grundlæggende på det samme, bare på en forskellig måde.

I påsken tager Dorte Callesen TV SYD-seerne med ind i tre forskellige tros-samfund.

I påsken tager Dorte Callsen TV SYD-seerne med ind i tre forskellige tros-samfund.

Her i Syd- og Sønderjylland er der ti katolske menigheder - en af dem er i Vejle, som Dorte Callesen besøger skærtorsdag.

Langfredag er Dorte Callesen i Christiansfeld og beretter om Brødremenigheden, mens hun 2. påskedag er i Pinsekirken I Esbjerg.

Alle tre besøg kan ses i TV SYDs 19,30-udsendelse de tre dage.