Ny minister vil genforhandle udvidelsen af motorvej

Borgmestre ærgrer sig, efter den nye transportminister har meldt ud, at han vil forhandle infrastrukturen forfra.

Det er ikke længere sikkert, at Østjyske Motorvej E45 ved Horsens bliver udvidet.

For med en ny transportminister følger en ny plan om infrastrukturen.

Benny Engelbrecht (S) har meldt ud, at han vil forhandle infrastrukturen på ny, skriver Jyllands-Posten mandag.

- Mit udgangspunkt er et blankt kanvas – et blankt stykke papir, siger Benny Engelbrecht til Jyllands-Posten.

- Mit håb er at indgå så bredt et forlig, som det overhovedet er muligt. Tidligere har der været bred politisk enighed om aftaler om infrastruktur i Danmark. Det vil jeg gerne have tilbage.

Borgmestre ærgrer sig

Det vækker ærgrelse i Horsens, hvor man har drømt om, at motorvejen mellem Horsens og Vejle skulle udvides.

Sådan lød aftalen nemlig under den tidligere regering.

- Nu vil ministeren starte forfra, men det er tiden bare ikke til. Man gambler med fremkommeligheden i Danmarks næststørste vækstområde, siger Peter Sørensen, der er borgmester i Horsens og medlem af samme parti som transportministeren, til avisen.

Også borgmesteren i Billund, Ib Kristensen (V), hvor både den nye Hærvejsmotorvej og jernbanestrækningen mellem Jelling og Billund er i spil, er skuffet.