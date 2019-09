Venstreborgmestre: Ny næstformand skal tættere på kommunerne

Afstanden mellem kommunerne og Christiansborg er for stor. Ny næstformand skal bringe dem tættere sammen, håber borgmestre.

Igen og igen bliver Stephanie Lose nævnt som en ny, mulig kandidat til næstformandsposten i Venstre – og hun er ifølge flere Venstreborgmestre i Syd- og Sønderjylland et godt bud. Flere af borgmestrene nævner, at en næstformand, der har en regional eller kommunal tilknytning, kunne være godt for partiet.

- Det kunne være hensigtsmæssigt med en person, der er forankret i Forenings-Danmark, og her kunne Lose være et emne, siger Thomas Andresen (V), borgmester i Aabenraa Kommune.

Esbjergs borgmester, Jesper Frost (V), synes det ville være en god idé med to næstformænd i partiet, således at den ene næstformand kunne have en regional eller kommunal forbindelse.

Læs også Anni Matthiesen efter Løkkes retræte: - Vi har brug for at sunde os

- Stephanie Lose er et rigtig godt bud som en ny næstformand, hvis der er opbakning til at ændre vedtægterne, så vi kunne have to næstformænd, siger Jesper Frost.

Ifølge Thomas Andresen er der af og til langt mellem kommunerne og Christiansborg, og selvom Stephanie Lose ville kunne gøre op med dette, er der også andre bud til posten.

- Jeg synes, at vi i det daglige mangler at få bygget bro mellem Christiansborg og det kommunale, og der er Lose jo tæt på og et godt bud, men jeg kan også godt få øje på andre personer, for eksempel Martin Damm, næstformand i KL, siger Thomas Andresen.

Flere vil vente til landsmøde

Ikke alle Venstreborgmestre melder dog lige så klart ud. TV SYD har ringet til samtlige Venstreborgmestre i Syd- og Sønderjylland og har fået svar fra de seks. Blandt andre ønsker hverken Henrik Frandsen (V), borgmester i Tønder, eller Erik Buhl (V), borgmester i Varde, at pege på en kandidat til hverken formands- eller næstformandsposten før partiets landsmøde.

Læs også Løkkes og Jensens exit vækker blandede følelser

- Der er flere gode emner, og Lose er bestemt et godt bud på en ny næstformand, men det vil jeg ikke tage stilling til endnu. Jeg vil gerne have tid til at se, hvem der melder sig på banen, siger Erik Buhl,

Stephanie Lose er ikke vendt tilbage på TV SYDs henvendelse.