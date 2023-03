Ny odderpassage skaber sikker vej udenom jernbane

Dette er også tilfældet for odderen, og derfor er Banedanmark og Esbjerg Kommune nu gået sammen om en løsning for at gøre vejen mere sikker for odderne ved Tved Å ved Ribe, når den skal passere jernbanen.

Her har der af og til været udfordringer med oddere på skinnerne, og derfor er der nu bygget en passage, der er 10 meter lang og er lavet af flydepontoner.

Passagen går ind under jernbanebroen, hvor odderne nu har mulighed for at gå, hvis de ikke ønsker at svømme.

- Etableringen støtter også det overordnede mål for området, der falder under Natura 2000-beskyttelse. Vi har en særlig forpligtelse til at passe på odderen, som er særligt beskyttet af international lovgivning, siger formand for Klima & Miljøudvalget i Esbjerg Kommune, Jørgen Ahlquist.