Ny opfindelse kan lugte om kødet er frisk

Et hold forskere fra Syddansk Universitet i Sønderborg har udviklet en slags kunstig næse, der kan være med til at afgøre om kød og fisk er for gammelt. Opfindelsen skal være med til at bekæmpe madspild.

Det er stadig en prototype, og der bliver fortsat udviklet på maskinen, der i praksis fungerer som en kunstig næse. Den er bare langt mere effektiv end den menneskelige næse. Maskinen kan snuse sig frem til, om kød og fisk i supermarkedet stadig er frisk eller for gammelt. Det kan være med til, at der fremover ikke bliver smidt mad ud, der stadig kan spises. - Kød er en af de fødevarer, der kræver flest ressoucer at producere, det kræver både meget vand og udleder meget CO2, siger Jeanette Hvam, stifter i virksomheden AmiNIc, til TV SYD. Studerende fra Syddansk Universitet måler her en pakke kød. Hvert år bliver der i Danmark smidt 540 ton mad ud. Derfor er forskerne også overbevist om, at der er et marked for den kunstige næse. I dag skal supermarkedet følge et sæt faste regler, når det gælder kød. Det betyder, at det skal smides ud, når det når sidste anvendelsesdato. Men med maskinen kan det afgøres, om kødet stadig er frisk nok til at blive spist. Den kunstige næse har allerede vundet en pris. Den er unik og foreløbig findes der ikke noget tilsvarende, fortæller forskerne.