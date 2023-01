Kris med radikale forældre endte selv som socialdemokrat - og i Folketinget

Billunds interesser i København

Den titel holdt i lige godt et år. For da stemmerne var talt op ved folketingsvalget i november sidste år, stod det klart, at Kris fra Grindsted fik et af de seks socialdemokratiske mandater i Sydjyllands Storkreds.

Det betyder, at Kris Jensen Skriver nu kommer til at hellige sig det nye job på Christiansborg. Men at han nu siger farvel til nogle indflydelsesrige udvalgsposter og titlen som 2. viceborgmester i en kommune som Billund, betyder ikke, at han kommer til at arbejde mindre for - og med - lokalområdet. Næsten tværtimod, lyder det.

- Jeg ser det på den måde, at vores lokalområde, hele min kreds og Sydjylland for den sags skyld, at det er et område, hvor jeg nu får muligheden for at kunne påvirke og præge nogle ting, siger han og fortsætter.

- Jeg ser det som en stor ære at få lov at arbejde med det.

Nogle af de ting, han nu skal arbejde med på Christiansborg, er så forskellige ting som telekommunikation og børn og unges ve og vel.

- Jeg glæder mig rigtigt meget til de opgaver, jeg har fået, og det er jo nogle udvalg, der betyder noget for mig, siger Kris Jensen Skriver.

Han er nemlig uddannet folkeskolelærer, så en plads i Folketingets børne- og skoleudvalg ligger lige til højrebenet.

- Jeg føler, jeg er landet nogle rigtigt gode steder, hvor jeg kan være med til at påvirke nogle ting inden for områder, der interesserer mig.