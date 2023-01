Da konen blev alvorligt syg, vidste han, at han måtte blive politiker

Det mener han også, kilometerafgiften er et udtryk for. Fra 2025 skal den tunge trafik betale for hver kørt kilometer. Jo mere man forurener, jo mere skal man betale.

Men det giver en skævvridning i branchen, for chauffører i yderområderne kører længere per tur og har derfor sværere ved at omstille til eksempelvis el.

- Det er helt vanvittigt, hvad man har sat i scene her. Det ligner noget, hvor man ikke har tænkt på de kæmpe konsekvenser, det får for vognmandsbranchen. Der er ikke noget, der tyder på, at de før 2030 kan købe de her lastbiler – i hvert fald ikke i yderområderne hvor man kører mere end 250 kilometer.