At Kenneth Fredslund ville ind i politik, skyldes en særlig person, nemlig hans kone, som pludselig blev alvorligt syg i 2012. Og med et langt arbejdsliv i bagagen mener han, at han er godt polstret til det politiske arbejde.

- Jeg ved, hvad jeg taler om. Jeg tror, der er mange politikere, der skulle opleve det (...). Uanset hvor mange fine ord der står, så er det ikke altid, det passer ind i virkeligheden. Så kan de være nok så fine, og målet kan være nok så helligt, siger han.