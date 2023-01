Rejse inspirerede Mette Kierkgaard til ambition om at lave en ny lov

Luft til hjernen og hundene

Ministerbilen kan lige så godt vænne sig til at have den sandede Vadehavsjord under dækkene.

For ældreministeren kommer til at bruge Vadehavet rekreativt til både at lufte hjernen og sine tre firbenede følgesvende.

Godt nok lyder et gammelt ordsprog, at skal man have en ven i politik, så skal man få sig en hund.

Men venner har Mette Kierkgaard allerede en del af på Christiansborg - over midten i den brede SVM-regering.