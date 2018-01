Ny rekord for færgen mellem Fyn og Als

Flere har i 2017 valgt færgen mellem Fyn og Als som alternativ til motorvejen.

Færgeruten Bøjden-Fynshav fremviser vækst for fjerde år i træk. Det viser rederiet Færgens netop opgjorte trafiktal for 2017. Ganske bemærkelsesværdigt er det fjerde år i træk, at rutens trafik overgår sig selv.

Antallet af overførte personbiler viser, at i alt 132.777 personbiler blev overført på ruten mellem Bøjden og Fynshav i 2017. Det er en stigning på 1,9 procent i forhold til 2016, der altså også var et år med vækst.

Også hvad angår antallet af overførte passagerer er der vækst at spore i AlsFærgens trafiktal for 2017. I alt er 343.492 passagerer blevet overført, hvilket er en stigning på 3,7 procent i forhold til 2016.

- Opmærksomheden omkring de danske øer er generelt stigende, men Bøjden-Fynshav adskiller sig i den forbindelse ved ikke at være drevet af turisme. Ruten fungerer i stedet som et alternativ til trængslen på motorvejene, og vi kan se en tydelig sammenhæng mellem, at jo større presset bliver på motorvejsnettet, jo flere vælger i stedet genveje som Bøjden-Fynshav, fordi mange simpelthen ikke gider at sidde i kø, siger Lindy Kjøller, salgs- og marketingchef i rederiet Færgen i en pressemeddelelse.

Årets trafiktal viser også, at juli 2017 var den største rejsemåned nogensinde for AlsFærgen, ligesom lørdag den 22. juli udgør rutens største rejsedag nogensinde. Det skyldes Spejdernes Lejr 2017, der blev afholdt i Sønderborg.

I 2017 fejrede Færgen 50-års jubilæum for ruten mellem Bøjden og Fynshav.

Fanø-færgen har stor fremgang

Færgetrafikken mellem Esbjerg og Fanø har heller aldrig været større end i 2017. Ganske bemærkelsesværdigt er det tredje år i træk, at ruten sætter rekord.

389.470 personbiler blev overført på ruten mellem Esbjerg og Fanø i 2017. Det er en stigning på hele 11,2 procent i forhold til 2016, der altså også var et rekordår.

1. september 2016 blev der på ruten mellem Esbjerg og Fanø indført prisnedsættelser på op til 53 procent i forhold til normalen. Det betød blandt andet, at Færgen i 2017 indsatte 1.000 ekstra årlige afgange på ruten for at kunne følge med efterspørgslen. Siden da er de reducerede priser for FanøFærgen blevet indført i hele lavsæsonen, således at de denne gang også omfattede december 2017, ligesom de fortsætter frem til midten af marts 2018.