Ny rekord-måned for Billund Lufthavn

Stadig stigende passagertal fra Billund aktualiserer behovet for en jernbane direkte til lufthavnen, siger lufthavnschef.

Mens borgere og politikere diskuterer fornuften i at anlægge en jernbane fra Vejle til Billund via Jelling, så bare stiger antallet af passagerer fra Billund Lufthavn.

I maj måned rejste godt 340.000 mennesker til og fra lufthavnen, og det er ny rekord.

Behov for jernbane

- Det er med stor glæde, at vi kan konstatere, at trafikken fotsætter med at vokse i Billund. Det øgede antal pasagerer skaber også øget behov for en bedre infrastruktur til lufthavnen - 30 procent af de vestdanske familier har ikke adgang til en bil, og derfor har Billund behov for at komme på det nationale jernbanenet, siger administrerende direktør Jan Hesslund fra lufthavnen.

En jernbane til lufthavnen var oprindeligt en del af forliget om togfonden, men optræder også i det seneste trafikforlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Banen skal koste godt 900 millioner kroner, og vil i bedste fald kunne afkorte rejsetiden mellem Billund og Vejle med fire et halvt minut.

Ikke nogen god forretning

Banen er ifølge Banedanmark ikke - ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt - nogen god forretning, men der er fortsat et politisk - omend lunkent - flertal for banen, hvilket bla. kom til udtryk under en af TV SYDs FV-debatter på Trapholt i kolding den 23. maj.

Søndag er der iøvrigt demonstrationer mod anlægget af banen - samtidig med at bl.a. Kristian Thulesen Dahl og andre kandidater til folketingsvalget skal diskutere banen under en togtur mellem Thyregod og Vejle.