Ny rekord: Verdens højeste Lego-tårn er 36,26 meter højt

Verdens højeste tårn lavet af legoklodser står nu i Billund. Byggeriet har været i gang siden tirsdag, og i dag nåede tårnet rekordhøjde.

Israel havde rekorden, men i dag blev den slået. Ved indgangen til Legoland i Billund står nu verdens højeste legotårn, og det er 36,26 meter højt. Der er brugt over en halv million klodser og i dag blev den sidste klods sat på i rekordhøjde.

- Vores gæster har været helt vildt gode til at hjælpe med at bygge tårnet, og de har lavet nogle virkelig flotte mønstre og flag. Og så er det bare helt vildt fedt at stå her og have slået verdensrekorden, siger Pernille Steffensen, Event Manager i Legoland.

I 2015 blev rekorden slået i Milano. Året efter byggede man et højere tårn i Günzburg i Tyskland, men den rekord blev slået sidste år i Tel Aviv. Og nu er det så Billund, der kan kalde sig rekordindehaver.

Byggeprojektet er en afslutning på en måned fyldt med fødselsdagsaktiviteter i anledning af Legolands 50 års fødselsdag.

Til sammenligning er der 34,8 meter fra gaden til udsigtsplatformen på Rundetårn i København.

Et tårn på 36,26 meter. Det er ny rekord, der i dag blev sat i Billund. Foto: LEGOLAND