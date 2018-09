Snart kan du flyve fra Billund til Prag

Tre nye ruter fra Billund i efteråret og næste år.

Fra næste forår er det muligt at flyve fra Billund til Prag. Ryanair annoncerede onsdag, at selskabet åbner en rute fra den jyske lufthavn til den tjekkiske hovedstad april næste år.

Samtidig vil en tilsvarende rute blive etableret fra København til samme destination.

Vi forventer, at ruten vil medføre flere turister fra Tjekkiet til hele Jylland og Fyn. Jesper Klausholm, marketingchef, Billund Airport

- Vi er naturligvis rigtig glade for nyheden fra Ryanair i dag. Vi har arbejdet hårdt på at få en direkte forbindelse til Prag og glæder os over, at Ryanair har set muligheden i markedet, siger Jesper Klausholm, marketingchef hos Billund Airport, til TV SYD.

Ryanair flyver på ruten på tre gange ugentlige afgange på tirsdage, torsdage og lørdage formiddage.

- Vi forventer, at ruten vil medføre flere turister fra Tjekkiet til hele Jylland og Fyn, siger han.

Ruten til Prag er ikke eneste nyhed fra Billund Airport. I sommer åbnede LOT en direkte forbindelse til Warszawa, Widerøe en ny rute til Bergen, og den kommende vinter åbner Wizzair direkte flyvninger til Wien (fra november) samt Kiev (fra marts).

I dag er det muligt at flyve direkte til 100 destinationer fra Billund.