Ny strålekanon hejses ind på sygehus

I dag modtog Vejle Sygehus en helt ny og tonstung strålekanon til behandling af kræftpatienter.

En lille sag på 6,5 tons - så meget vejer Vejle Sygehus' nye accelerator også kaldet en strålekanon, når den er samlet. I dag blev den bugseret ind i Stråleterapien ved Onkologisk Afdeling i enkelte dele. Den nye strålekanon skal nu samles, programmeres, finjusteres, prøvekøres og kalibreres 100 procent på plads, før den klar til brug om ca. et halvt år.

- Den sikrer, at vi får udvidet kapaciteten her på sygehuset. Vi går fra fire til fem acceleratorer til at behandle vores patienter, siger Bjarke Mortensen, teknisk ansvarlig cheffysiker, Afdeling for Medicinsk Fysik, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus.

Men strålekanonen har en fordel i forhold til de andre maskiner:

- Den har en ekstra feature, som gør, at vi kan gøre nogle ting mere præcist på den her maskine end på de andre maskiner, siger Bjarke Mortensen.

Der bestråles i øjeblikket flere end 100 patienter om dagen. En kapacitet og et patientflow, der forventes at stige yderligere i de kommende år.