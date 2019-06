Ny supercykelsti møder massiv kritik

Mandag begynder arbejdet med at anlægge en ny cykelsti i Esbjerg. Men om fire år begynder arbejdet med at kloakere samme vej og cykelstien må graves op igen.

Gravemaskinens skovl dykker ned i den store bunke af harpet sand. Det ser helt professionelt ud, men bag styrepinden sidder en mand, der ikke er helt vant til at styre en gravemaskine. Han øver sig. Mest for TV SYDs skyld, men også lidt fordi han snart skal "i ilden".

- På mandag tager jeg første spadestik til den nye supercykelsti i Baggesens Alle med gravemaskinen her, siger formanden for Teknik- og Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen, Socialdemokratiet.

Glæde deles ikke

Han glæder sig over beslutningen om at anlægge cykelstien til 27 mio. kr. Den glæde deler han på ingen måde med flere byrådspolitikere. Der i blandt Henrik Vallø fra Borgerlisten.

Byrådspolitiker kritiserer planlægningen: - Ingen nogen god måde at forvalte borgernes penge på. Foto: Finn Grahndin

- Det er ikke den klogeste beslutning, der er blevet taget i de mange år, jeg har været politiker, siger han med en slet skjult ironisk tone.

Politiker: Vi skal spare

Han peger på, at arbejdet med seperatkloakeringen i Baggesens Alle og de tilstødende gade går i gang i 2024. Det betyder, at cykelstien skal op igen.

- Det er jo ikke en måde at forvalte borgernes penge på. Især ikke i en tid hvor kommunen skal spare mange penge, siger han.

Kommunen er i en meget svær presset økonomisk situation, og så var det måske fornuftigt, at udskyde de her projekter nogle år. Henrik Vallø, Byrådsmedlem, Borgerlisten

Udskyd cykelstien

Henrik Vallø ønsker derfor, at man udskyder arbejdet med cykelstien. Som han heller ikke finder trængende nødvendig.

- Man kan vel snakke sammen om det og finde en løsning, hvor man udskyder arbejdet med cykelstien og fremmer arbejdet med kloakeringen. Det var der vel rigtig meget fornuft i, siger han retorisk.

Hurra for cykelsti

De to naboer Lars Christensen og Betina Schiøtt er begge glade for at få en cykelsti på den befærdede vej.

- Både biler og busser kører stærkt her. Hvis der kommer en cykelsti, er jeg sikker på, at farten kommer ned, siger værkstedsassistent Lars Christensen.

- Det vil tage noget af farten, tror jeg, siger pensionist Betina Schiøtt.

Beboer på Baggesens Alle, Betina Schøtt: - Spild af penge at lave cykelstien nu. Foto: Finn Grahndin

Beboer: Spild af penge

Men de er mindre begejstrede over, at cykelstien skal graves op igen om nogle år.

- Det er jo spild af penge, siger Betina Schiøtt.

- Jeg vil ikke sige, at sådan er Esbjerg Kommune, siger Lars Christensen, men mener alligevel, at der er for lidt styr på planlægningen. Men tilføjer:

- Jeg ved selv, at det er svært. Jeg er selv tidligere entreprenør.

Kritik + kritik

Cykelstien skal kobles på et andet udskældt cykelprojekt. Cykelstibroen over jernbaneområdet for enden af Baggesens Alle.

- Jeg siger ikke, at de to projekter ikke skal komme, for det skal de sikkert nok, men kommunen er i en meget svær presset økonomisk situation, og så var det måske fornuftigt at udskyde de her projekter nogle år, så vi kunne spare op til dem, siger Henrik Vallø, Borgerlisten.

Cykelstien på Baggesens Alle: Pris: 27 mio. kr. Heraf støtter Vejdirektoratet med 10,7 mio. kr.

Cykelstien er 2,5 kilometer lang. 800 meter af den vil være dobbeltrettet.

Første spadestik tages af formanden for Teknik- og byggeudvalget Søren Heide Lambertsen, Socialdemokratiet, mandag kl. 13.30

Søren Heide Lambertsen vil med en gravemaskine tage "første spadestik" til den kommende supercykelsti. Foto: Finn Grahndin

Cykelstibroen: Pris 26 mio. kr. Heraf kommer 10,2 mio. kr. fra Statens Supercykelstipulje.

Dertil kommer udgifter til grundkøb fra Banedanmark og årlig drift.

Den forbinder Baggesens Alle med Jernbanegade i Esbjerg.

Sådan kommer den kommende cykelstibro til at se ud. Ifølge Esbjerg Kommunes visualisering. Foto: Esbjerg Kommune