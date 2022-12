Ægteparret Else og John kan ånde lettet op - ny togforbindelse over Vejle Fjord er en død sild

Ægteparret Else og John Rønsholt bor ved Daugaard Strand, hvor togforbindelsen var planlagt til at gå i land. De er lettede over, at planerne nu er droppet.

- Det har jeg det utrolig godt med. Så det skal vi nok fejre på en eller anden måde. Vi trækker nok en flaske champagne op, lyder det fra John Rønsholt.

Else Rønsholt glæder sig også over, at man ikke skal generes af larmende godstoge.

- Vi er jo vant til her, at der er mussestille. Derfor vil sådan nogle godstog, som kommer buldrende og larmer rigtig meget i lang tid, være dybt generende, siger hun og fortsætter.

- Dagen i dag er kæmpestor. Jeg er meget glad, siger hun.