Ny turismeplan skal sikre milliarder til vestkysten

23 millioner overnatninger og et samlet forbrug på 22 milliarder kroner - det er målet for en fælles turismeindsats på vestkysten.

Læs også Fire trækplastre skal sikre flere turister

Fra Højer i syd til Skagen mod nord skal en fælles indsats lokke flere turister til vestkysten. 11 kommuner og tre regioner er gået sammen om en udviklingsplan, der skal skabe vækst i turismen frem mod 2025.

- Det er første gang i historien, det er lykkes at lave en fælles aftale på det her område. Er der noget turister er ligeglade med, så er det kommunegrænser. Så ligemeget hvor gode vi hver især er på turismeområdet, så det giver virkelig mening, at samarbejde, siger Vardes borgmester, Erik Buhl (V), der er formand for Partnerskab for Vestkystturisme. De står sammen med regeringen bag udviklingsplanen.

Samlet plan

Målet er 22,8 millioner overnatninger i området i 2025 - det er en stigning på 6,3 millioner i forhold til i dag. De nye turister skal nå et forbrug på 22 milliarder kroner. For at nå det mål skal niveauet på overnatningsmuligheder og oplevelser i området løftes. Håbet er, at en samlet løsning gør det nemmere at skaffe investorer, så forbedringerne kan realiseres.

- Vi skaber en samlet fortælling om vestkysten. Det lokker ikke kun turister til. Det lokker også investorer til. Når de kan se, der er en samlet plan for området fremover, er de mere villige til at investere. Og det er nødvendigt.

Helt konkret er 18 områder langs vestkysten udpeget som feriesteder, der skal satses særligt meget på. De syv af dem ligger i TV SYDs sendeområde. Det er Højer, Rømø, Fanø, Blåvand, Vejers, Henne og Nymindegab.

- Jeg tror, det her det kommer til at rykke utrolig meget. Der ligger mange milliarder og venter på os på det her marked. Der er jo mange ting i gang allerede, men det kommer til at gå hurtigere, og det bliver mere sammenhængende.

Samlet markedsføring

Naturoplevelser ved kysten skal være det helt store trækplaster. Erik Buhl tror, at det bliver nemmere at lokke gæster til, når vestkysten bliver markedsført som et samlet område. Derudover får kommunerne også større muskler at spille med, når de slår pjalterne sammen.

- Når vi puljer vores midler til markedsføring, så kan vi lige pludselig nå nogle helt andre markeder, siger han.

Læs også Turismen boomer i det sydjyske