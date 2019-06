I dag er det alvor: Nybagt folketingsmedlem har kildren i maven før første møde i salen

Torsdag middag træder Folketinget sammen for første gang siden valget - og de nyvalgte medlemmer kan indtage deres plads i salen.

Formelt afløses det siddende Folketing af det nyvalgte på valgdagen. Men inden det nyvalgte Folketing træder sammen, skal stemmerne fintælles, så det er helt sikkert, hvem der er valgt ind som medlemmer af Folketinget. Først herefter kan Tinget sættes, som det hedder.

Ifølge grundloven træder det nyvalgte Folketing sammen senest den 12. hverdag efter valgdagen kl. 12, lørdag inklusive - og det er altså i dag.

Det kildrer allerede lidt i maven ved tanken om at træde ind i salen for alvor. Det bliver et bevægende øjeblik for mig og min familie. Anders Kronborg, nyvalgt MF, Soc.dem., Esbjerg

For nyvalgte medlemmer er det første møde noget helt specielt. Der er fem nyvalgte fra Sydjyllands Storkreds, nemlig Niels Flemming Hansen, Kons., Birgitte Vind, Soc.dem., Anders Kronborg, Soc.dem., Pernille Vermund, Nye Borgerlige og Christoffer Aagaard Melson, Venstre. Karina Lorentzen, SF, er også nyvalgt - men har tidligere siddet i Folketinget i perioden 2007-15.

Anders Kronborg fra Esbjerg har smugkikket på sin plads i Folketingssalen, hvor han kommer til at sidde på næstbagerste række.

Han har fundet det pæne tøj frem til det første officielle møde i Folketingssalen.

- Det kildrer allerede lidt i maven ved tanken om at træde ind i salen for alvor. Det bliver et bevægende øjeblik for mig og min familie, der kommer for at kikke på, siger Anders Kronborg til TV SYD.

Et andet stort øjeblik bliver fredagens underskrift på, at han som nyvalgt folketingsmedlem vil overholde grundloven.