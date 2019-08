Nybegynder tager guldet

Efter kun to måneders træning på 40 meter-distancen i bueskydning har Tina Schou hevet guld hjem ved DM i bueskydning i Varde. Hun fortæller, at opskriften til succes skal findes ved et roligt sind.

Det er ikke mange års erfaring, der har ledt Tina Schou fra Nørre Nebel til guldet. For to år siden begyndte hun til 3D-skydning og for to måneder siden, begyndte hun til 40 meter skive, der er den disciplin, hun vandt i.

- Det er fuldstændig vildt! Jeg har kun skudt i to måneder. Det var en stor overraskelse, siger Tina Schou.

Tina Schou var egentlig bare begyndt til skydning i 40 meter skive, fordi hendes træners kone foreslog det. Normalt er det en anden type bue-skyding, Tina går til.

- Jeg skyder normalt 3D-skydning. Jeg ville bare prøve 40 meters skive for at se, hvordan det er at være til stævne, fortæller Tina Schou

3D-skydning er en disciplin, hvor man bevæger sig gennem en skov og skyder efter 24-30 skumdyr fra forskellige afstande.

Et roligt hoved er vejen til succes

Det er netop de manglende forventninger, som Tina Schou mener har gjort, at hun har ramt plet.

- Det er ikke fordi, jeg er en habil skytte. Jeg svinger i niveau. Jeg tager det stille og roligt. Jeg tager det i mit tempo. Det er nok den ro, der gjorde, at jeg vandt.

Tina Schou går ikke til bueskydning for konkurrencens skyld. Hun peger i stedet på hyggen med kammeraterne.

- Når man går til 3D-skydning er hyggen det primære. Vi går typisk og snakker mellem målene.

En glad Tina Schou peger på en rolig indstilling som vejen til succes Foto: Torben Schäffer, Formand for Varde Bueskyttelaug

Endnu et DM i vente

Stævnet i weekenden bliver da heller ikke det sidste, som Tina skal deltage i. Allerede den 21. september i år, kan man se hende igen til DM i 3D-skydning i Fredericia. Tina fastholder den samme strategi.

- Jeg tager det roligt. Jeg er ikke en teknisk god skytte, men jeg tager det roligt.