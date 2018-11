Nybygger som 70-årig

Conny Klinge på 70 er en af de nye, faktisk den første nye indflytter i Druehylden, et nyt kvarter i Horsens.

Normalt flytter pensionister i noget mindre og mere overskueligt. Men Conny Klinge på 70 har købt nyt hus, og det bliver det første i det nye kvarter, Druehylden.

- Jamen, jeg indskrænker også. Jeg har solgt et hus på 285 kvadratmet og flytter ind her på 130, fortæller hun til TV SYD.

Huset skal stå færdigt til påske og i mellemtiden bor Conny i et sommerhus. Hvorfor absolut bygge nyt i hendes alder.

- Jeg vil have noget, der er let at holde rent og vedligeholde. siger hun.

Det nye hus, der bliver nummer 22 får flisegulv over det hele, så det er let at gøre rent. Conny har en dobermann og en papegøje.

