Formand for partiet Nye Borgerlige, Pernille Vermund, håber på et nyt samarbejde med Venstre, hvis Jakob Ellemann-Jensen bliver formand for Venstre.

Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund, håber på et fornyet samarbejdet med Venstre, efter Jakob Ellemann-Jensen i et interview med Jyllands-Posten har meldt sig som kandidat til formandsposten i Venstre. - Jeg er glad for, at Jakob Ellemann-Jensen åbner for et samarbejde med samtlige borgerlige partier og erklærer Venstre for et parti, der vil danne regering borgerlige partier, siger hun. - Det er jo noget anderledes end Lars Løkkes måde at håndtere os på.