Nye designere har succes med deres udstilling

Der er stor interesse for udstillingen fra afgangseleverne på Designskolen Kolding. Næsten 45.000 har besøgt udstillingen, som ser ud til at slå rekord.

Siden slutningen af juni har Designskolen Koldings afgangsudstilling givet liv til tre af de stemningsfyldte sale på Koldinghus. Med udgangspunkt i design som en betydelig magtfaktor i menneskers liv har de knap 50 nye designere kreeret nytænkende og kreative afgangsprojekter under titlen "Designer – grib magten!".

Lovende besøgstal

Blot to måneder inde i udstillingsperioden i år har knap et halvt hundrede tusinde været forbi de nye designtalenters afgangsudstilling. Med lidt over halvanden måned tilbage af udstillingsperioden er der grund til at tro, at sidste års rekordstore antal besøgende på 60.000 bliver slået.

- På museet oplever vi dagligt, at gæster spørger specifikt til designernes afgangsudstilling. Udstillingen er blevet et ”must see”, en begivenhed, der giver et sjældent indblik i en praksis, der har stor betydning for vores dagligliv og fremtid, fortæller udstillingskurator for Designskolen Kolding og Koldinghus, Anni Nørskov Mørch.

Magt på slottet

Magt er ikke bare temaet for Designskolen Koldings afgangsudstilling, men også Koldinghus’ 750 års jubilæumsudstilling ”Magtens smykker”, og det skaber en særlig sammenhæng mellem afgangsudstillingen og det øvrige museum på slottet.

- De to aktuelle udstillinger supplerer hinanden rigtig godt. ”Magtens Smykker” dokumenterer, at design og kunsthåndværk historisk har været tæt på magten og kan fungere som et klart prisme at se magtens historie igennem. Designskolens afgangsudstilling dokumenterer, at nutidens mangfoldige designfaglighed har magt til at påvirke vores nutid og ændre fremtiden, siger Anni Nørskov Mørch.

Designerne udstiller på Koldinghus frem til den 21. oktober.