To nye Lottovindere i samme kommune: Er du en af dem?

To personer, der begge har købt kuponer i Kolding Kommune, har vundet i Lotto. Men vinderne har ikke meldt sig endnu.

Der er aldrig nogen, der vinder i Lotto.

Det er en sætning, som mange af os har hørt før. Men i disse dage holder den tanke ikke helt. For i løbet af weekenden er Kolding Kommune blevet to millionærer rigere.

En af dem har vundet seks millioner kroner i førstepræmiepuljen og har spillet via sit Plus-abonnement. Den anden person vandt en million kroner i Millionærgaranti og har købt sin kupon i Liva Stormarked på Domhusgade 6-8 i Kolding.

Det er faktisk ikke så sjældent endda, at man ser to lottovindere fra samme kommune. Anders Michael Kristensen, presse- og kommunikationsrådgiver, Danske Spil

- Nogen synes måske, det er sjældent, at lynet slår ned, og så to gange - så er det vildt. Men det er faktisk ikke så sjældent endda, at man ser to lottovindere fra samme kommune, fortæller Anders Michael Kristensen, der er presse- og kommunikationsrådgiver hos Danske Spil.

Sidste gang, Kolding havde to Lottovindere på samme tid, var i 2011. Men her vandt de ved to forskellige trækninger. En person vandt 4,5 millioner kroner om onsdagen, og lørdagen efter vandt en anden 10 millioner kroner.

Danske Spil har endnu ikke hørt fra de to vindere, og det kan der være en grund til, fortæller Anders Michael Kristensen.

- Det kan være, at de er på ferie lige nu, men vi opfordrer da alle til at tjekke deres kuponer, så vi kan komme af med de penge, siger presse- og kommunikationsrådgiveren hos Danske Spil.

I løbet af weekenden fik vi alt fire nye Lottovindere i Danmark. Vinderkuponerne er købt i Kolding, en i Aarhus og en i Aalborg.