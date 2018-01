Regeringens udflytningsplaner skaffer nu en ny uddannelse til Fredericia. Det er indenfor robotteknologi og automation, den nye uddannelser ligger.

- Det er meget positivt, at vi får automationsteknologuddannelsen til Fredericia, for det er med til at forme Fredericia til en endnu mere attraktiv uddannelsesby. De erhverv, som har brug for automationsteknologer, har vi mange af i Fredericia, og det er stærkt, at vi nu i samarbejde med Erhvervs Akademi Lillebælt kan sikre fødekæden fra ung til faglært, udtaler en glad Jacob Bjerregaard.

Rektor ved Erhvervsakademiet Lillebælt, Jens Mejer Pedersen, ser også frem til, at uddannelsesinstitutionen for første gang åbner op for uddannelsesaktivitet i Fredericia. Opstarten af uddannelsen til automationsteknolog foregår i tæt samarbejde med Fredericia Maskinmesterskole, der blandt andet kommer til at lægge lokaler til undervisning og produktionslaboratorier.

- Det praksisnære er et grund-DNA i vores uddannelser, derfor glæder vi os nu til, at vi skal have et endnu tættere samarbejde med virksomhederne i området, så vores kommende studerende kan få en masse spændende muligheder for projekt- og praktikforløb undervejs i deres uddannelse, afslutter rektor Jens Mejer Pedersen, rektor for Erhvervs Akademi Lillebælt.

I overensstemmelse med regeringens planer om udflytning af statslige arbejdspladser er det målet, at de første studerende på uddannelsen til automationsteknolog i Fredericia kan starte allerede til sommer.

Læs også Nye uddannelser på vej til Fredericia og Hedensted