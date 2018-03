Politiet beder bilisterne om at køre efter forholdene.

Klokken ca. 10.50 er der sket to nye uheld på den sønderjyske motorvej, denne gang syd for Christiansfeld. Politiet opfordrer bilisteren til at køre efter forholdene og til at få tændt baglyset.

