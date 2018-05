Nye ulveunger i zoo - det skal der ske med dem

De nye ulveunger bliver i Givskud Zoo et par år. Herefter er planen, at de skal have nye hjem. Givskud vil gøre alt for, at aflivning ikke kommer på tale.

Læs også Se video: Fik besøg af odder i haven

Førerhunnen i Givskud Zoos flok af canadiske ulve har født seks nye hvalpe. Det skete sidst i april, men først her midt i maj har det været muligt at tjekke hvalpene, finde ud af kønnet og chipmærke de nye beboere.

- De nye kuld tæller tre hanner og tre hunner: De ser alle ud til at have det godt, og udviklingsmæssigt ser de ud til at være lige som de skal være. Men de er stadig usikre på benene, fortæller biolog i Givskud Zoo Kim Skalborg Simonsen.

Gæsterne i parken må dog væbne sig med tålmodighed, hvis de vil have et glimt af hvalpene. De begynder at bevæge sig udenfor hulen i korte perioder, når de bliver fire-fem uger gamle. Når de bliver sikre på benene, kan de blandt andet ses ved fodringstid.

- Idéen er, at ungerne skal blive her hos deres forældre en del år, nok to til tre, ligesom de ville gøre i naturen. herefter skal de videre til en anden zoo. Det kan også være, at nogle af dem bliver, hvis der er behov for generationsskifte i ulveflokken, men ellers ser vi altså på, om vi kan sende dem andre steder hen, siger Kim Skalborg Simonsen til TV SYD.

Læs også Storkeekspert: Det kræver et mirakel at holde liv i ungerne

Han regner ikke med, at aflivning kommer på tale.

- Der er selvfølgelig altid en risiko for, at nogle vil blive aflivet, men vi gør alt vi kan, for at de finder et nyt hjem, hvis de ikke kan blive her.

De seks unger er hunulvens tredje kuld på tre år. De er alle mørke i pelsen og enkelte har lysebrune aftegninger.

Opslaget herunder er fra Givskud Zoos facebookside, hvor du kan se, hvordan det gik til, da ungernes blev tjekket.