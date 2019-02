Nyt anlæg er tegn på succes

Et nyt pumpehus i Andst er tegn på en iøjnefaldende succes i dansk miljø og energipolitik. Der er nu snart så meget biogas, at vi kan sælge af den, og det gør vi faktisk allerede.

Det nye pumpehus har to funktioner, en kompressor-del og en deodoriserings-del. Det vender vi tilbage til, men I kan få en ledetråd: Det lugter lidt af deodorant.

Hele det danske gasforsyningsystem er bygget op som en ensrettet vej. Først en ensrettet motorvej fra brøndene i Nordsøen så ensrettede landeveje, biveje, markveje og endelig en ensrettet lille vej ind til fru Jensens komfur og gasfyr. Det burde være til at forstå.

Det er også til at tage og føle på, at der bliver produceret mere og mere biogas her i landet. Fra 2017 til 2018 steg andelen af biogas i det danske gasforbrug fra 6,6 procent til 9 procent.

Men biogas bliver jo produceret ude hos bondemanden for enden af de mange ensrettede veje, og nu skal den tilbage mod ensretningen, og her standser den lille trafikmetafor.

For på sin vej ind fra Nordssøen sker der to ting med gassen, den bliver tilsat en lugt, og den kommer under mindre og mindre tryk, så den ikke brænder fru Jensens kødrand af.

- Vi tilsætter lugt, så man kan opdage, hvis der er en lille utæthed, fortæller seniorprojektleder Jesper Jakobsen fra Energinet.

Og det er her deodoriseringen kommer ind i billedet.

- Gassen bliver ledt hen over nogle filtre, der så fjerner lugten, forklarer Jørn Gade, driftstekniker hos Energinet.

Og da der produceres mest gas på den tid af året, hvor forbruget er mindst, så bliver der et overskud, der kan gemmes eller sælges. Og da forskellige lande har forskellige advarselslugte på deres gas, skal den gas de køber, være lugtfri, så de selv kan tilføje lugt.

Centralt i anlægget i Andst er de to kompressorer, der kan hæve gastrykket fra 33 bar til 80, der er det, der skal til, hvis gassen skal på gas-motorvejen.

- De bliver overvåget 24/7 af vores overvågninsenhed i Egtved, og vi kommer kun herud, hvis der er alarm, eller vi skal lave service, fortæller driftstekniker Jørn Gade.