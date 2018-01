Nyt bamsemuseum i Billund vil blandt andet vise, at bamser kan være kunst.

Et bamsekunstmuseum er på vej i Billund. Der vil blive udstillet omkring 1000 bamser, og museet vil give gæsterne mulighed for at fordybe sig i bamsens historie. Den har to udviklingshistorier, en tysk og en amerikansk.

Det er Lego-penge fra Gunhild Kirk, som gør museet til virkelighed i Billund. Hun antages at eje verdens største samling af den amerikanske teddybearfamilie Wanderberg. Familien vil indgå i museets samling.

Museet vil også eksponere bamsen som en kunstform. Det fortæller bestyrer for det kommende museum, Johnny Thorsen.

- Vi vil vise bamsen som en kunstform. Der sidder kunstnere rundt omkring i verden og syr bamser som kunstværker. Det er vores ambition med det nye museum at vise bamsens alsidighed og dens kunstneriske side, fortæller Johnny Thorsen til TV SYD.

Din bamse sladrer aldrig. Du kan fortælle den alt. Johnny Thorsen, bestyrer, Teddy Bear Art Museum, Billund

På spørgsmålet om, hvad bamsens bedste karaktertræk er, svarer han uden at tøve:

- At du kan fortælle den alt. Din bamse sladrer aldrig.

Billund Teddy Bear Art Museum åbner den 20. maj.

