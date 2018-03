Nyt børnecenter skal lokke familier til

I dag blev det første spadestik til et nyt børnecenter i Årre taget. Børnecentret vil tiltrække børnefamilier til byen, mener formand for borgerforeningen.

En ny skolestruktur træder snart i kraft i Årre, der ligger i Varde. Nu bliver skole og børnehave lagt sammen til én og bliver til Årre Børnecenter.

I dag begyndte byggeprojektet af børnecentret i Årre, der henover de næste par år koster Årre 15 millioner kroner.

Det her er en af de største begivenheder, vi har oplevet igennem mange år. Det er med til at skabe en helt ny udvikling i byen. Poul Verner Christensen, formand for borgerforeningen, Årre

- Det her er en af de største begivenheder, vi har oplevet igennem mange år. Det er med til at skabe en helt ny udvikling i byen, siger Poul Verner Christensen der er formand for borgerforeningen i Årre.

Årre Børnecenter bliver ikke kun et bygningsfælleskab. Fra 1. august 2018 er det nemlig besluttet, at Årre Børnecenter skal være én selvstændig enhed med fælles ledelse og fælles økonomi.

Formanden for borgerforeningen i Årre mener, at centret ikke kun vil gavne byens børn.

- Der er ingen tvivl om, at det vil give en øget tilvækst af borgere til Årre. Forældre vil flytte hertil, fordi der bliver skabt nogle rammer, der er helt unikke. Så det kommer hele byen til gode, siger han.

Det var i forbindelse med strukturforliget, at det blev besluttet, at der skulle være en mulighed for et selvstændigt børnecenter i Årre, hvis der var et lokalt ønske om det.