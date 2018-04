Nyt center til 175 millioner skal sikre arbejdskraft

Sønderborg-området kommer til at mangle akademikere. Men et bredt samarbejde er gået sammen om et uddannelsescenter, der skal løse problemet.

I Sønderborg skal et nyt uddannelsescenter løse et stort problem.

Erhvervslivet, herunder de store energi- og elektronikuddannelser, mangler nemlig ledige akademikere og særligt ingeniører.

Syddansk Universitet forudser, at Sønderborg-området vil mangle i omegnen af 800 akademikere i 2020.

- Det er en udfordring i det hele taget at tiltrække arbejdskraft indenfor elektronik, der er en enorm konkurrence, og det, der sker, for øjeblikket er, at automobilindustrien trækker rigtig mange til sig på baggrund af elektrificering, siger Troels Petersen, der er Senior vice president hos Danfoss.

Så nu har Syddansk Universitet, Region Syddanmark, Sønderborg Kommune, Danfoss samt Linak tilsammen spyttet 175 millioner i kassen til det nye uddannelsescenter, som skal blive et trækplaster for ingeniørerstuderende og forskning inden for energi og elektronik.

Hos virksomhederne står de med åbne arme, når centret er færdigt.

- Vi er faktisk parate til at tage rigtig mange ingeninører ind, og jeg håber at en del af dem, der lærer Danfoss at kende har en stor interesse i af blive i området, siger Troels Petersen.

Sønderborg Kommunes borgmester Erik Lauritzen (S), ser samarbejdet som helt nødvendigt.

- I vores landsdel der kommer der ikke meget af sig selv. Vi er i den evige kamp, hvor alt centraliseres, og hvis vi ikke selv løfter nogle af de her opgaver, så kommer det ikke til at ske, siger han til TV SYD.

Der blev taget første spadestik til det nye uddannelsescenter fredag, og det skal stå færdigt i 2019.