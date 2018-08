Nyt håb om tilskud til godstransport til Mandø

Mandø er kommet et skridt tættere på at få støtte til godstransport mellem fastlandet og øen. Det fremgår af en ny rapport fra Økonomi- og indenrigsministeriet.

Rapporten indeholder et forslag til en konkret model for, hvordan Mandø kan få del i det statslige tilskud til nedsættelse af takster for godstransport til danske øer, selvom Mandø ikke betjenes af en færge.

Mandø søgte sidste år om at blive en del af ordningen vedrørende tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport.

Ifølge Esbjerg Kommune, Mandø Fællesråd og Sammenslutningen af Danske Småøer vil det dreje sig om 110.000 kroner årligt. Ansøgningen blev imidlertid afvist af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) med den begrundelse, at der ikke er færgeforbindelse mellem Mandø og fastlandet.

Jeg er meget glad for, at der nu er en model på bordet for, hvordan Mandø kan blive en del af ordningen. Det er helt afgørende for udviklingen på vores småøer, at der er gode transportmuligheder for erhvervslivet til og fra øerne. Troels Ravn (S), Vejen, medlem af Folketingets udvalg for øer og landdistrikter

Fragtmænd kategoriserer imidlertid Mandø som en ikke brofast ø med deraf følgende højere fragtpriser, selvom øen i dele af døgnet er landfast via låningsvejen i Vadehavet.

Da tilskudsordningen til nedsættelse af færgetakster på godsområdet blev etableret, var der politisk enighed om at afgrænse den til alene at omfatte færgetransport med den begrundelse, at der er tale om en enkel og objektiv afgrænsning.

En løsning, som tager udgangspunkt i fælles transport af gods fra et opsamlingssted på fastlandet til Mandø, kan praktisk set forekomme at være fornuftig i forhold til en givetvis begrænset samlet godsmængde. Midlerne til en sådan særlig Mandø-løsning vil kunne findes i den samlede ramme for tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport som led i en justering af ordningen på godsområdet, hedder det nu i den netop offentliggjorte rapport ”Evaluering af tilskudsordninger til nedsættelse af færgetakster for godstransport og personbefordring”.

Løsningen vil i givet fald kræve en ændring af lovgivningen på godsområdet.

Forslaget til løsning af Mandøs godstransportudfordringer glæder folketingsmedlem Troels Ravn (S), Vejen, som er medlem af Folketingets udvalg for øer og landdistrikter. Han var allerede sidste år med til at rejse sagen over for økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille:

- Jeg er meget glad for, at der nu er en model på bordet for, hvordan Mandø kan blive en del af ordningen. Det er helt afgørende for udviklingen på vores småøer, at der er gode transportmuligheder for erhvervslivet til og fra øerne. Mandø er i disse år inde i en spændende udvikling, ikke mindst i forhold til turismen i Vadehavet, siger Troels Ravn.

Han vil nu igen tage sagen op med ministeren.

