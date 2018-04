Nyt herberg mangler frivillige

Et nyt herberg åbner i dag søndag i Vejle. Men her mangler én ting. Nemlig frivillige.

Efter lang tids tilløb åbner et nyt herberg i dag i Vejle. Det er et samarbejde mellem Vejle Kommune og Vejle Krisecenter, der gør, at 20 socialt udsatte fra i dag har et sted at være i byen fra klokken 16 til klokken otte om morgenen.

Når de ankommer til værestedet, vil de socialt udsatte altid møde en socialfagligt uddannet og en frivillig. Men som det ser ud lige nu, så mangler herberget frivillige.

- Vi har nogle gode frivillige, men vi kan bruge mange flere. Det kan være i nogle få timer, hvor man kommer og laver et måltid mad eller spiller et spil, siger Lene Fibæk Jensen, der er leder af Vejle Værested og Herberg.

Hun understreger, at man ikke behøver at have nogen særlig erfaring for at blive frivillig.

- Det er fuldkommen almindelige mennesker, vi har brug for som frivillige. Det skal ikke nødvendigvis være folk, som kender til målgruppen, men folk, som har lyst til at gøre en indsats for andre, siger hun.

I nattetimerne er der ikke plads til 20 personer. Der står nemlig kun otte senge klar på grund af brandmyndigheden, men også om natten er der en socialfagligt uddannet og en frivillig til stede på herberget.

- Det kan være, at nogle studerende måske tænker, at de godt kan sove en her nat, så skal de være velkomne til det, siger hun.

