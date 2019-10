Nyt plejefirma får kold velkomst

- Vi kan ikke længere se på, at vores borgere bliver taget som gidsler i Kommunens besparelser.

Sådan lyder et opråb på facebook til borgerne i Fredericia Kommune. Opråbet kommer fra ansatte i det private plejefirma Kære Pleje, der står bag en demonstration torsdag klokken 14 på Rådhuspladsen i Fredericia.

I mandags fik social- og sundhedshjælper Tina Oldenborg og de cirka 60 ansatte ved Kære Pleje i Fredericia besked om, at de fra den 1. februar står uden job. Det sker, fordi et andet firma har budt en lavere pris på privat hjemmepleje i Fredericia Kommune. Men de nu opsagte medarbejdere i Kære Pleje er bekymrede for, at den lavere pris vil gå ud over kvaliteten af plejen.

- Det vil vi ikke byde dem (borgerne, red.), siger Tina Oldenborg, der har arrangeret demonstrationen sammen med en kollega.

Helt efter bogen

Ifølge serviceloven er kommuner forpligtet til at give borgerne mulighed for at vælge en privat hjemmeplejeordning. Derfor kommer den private hjemmepleje med jævne mellemrum i udbud, og det firma, der kan levere den service, der er beskrevet i udbudsmaterialet, til den laveste pris, får opgaven. Sådan er loven.

Ved den seneste udbudsrunde bød begge de to nuværende leverandører af privat hjemmepleje i Fredericia Kommune; Kære Pleje og Svane Pleje. Men firmaet Sundplejen ApS kunne klare opgaverne til en ti procent lavere pris, og da Kære Pleje og Svane Pleje blev tilbudt at gå ned på samme pris, var svaret nej.

Kommunen er forpligtet til at vælge det billigste tilbud, men det vil gå ud over kvaliteten mener Tina Oldenborg.

- Vi ville skulle løbe så hurtigt, at vi ikke engang ville kunne nå at sige godmorgen, inden vi skal ud ad døren igen - så jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan det kan hænge sammen med den lave pris, siger Tina Oldenborg.

Tilfredshed i Haderslev

Hos Sundplejen ApS vil man ikke kommentere på udbuddet i Fredericia. Firmaet har leveret hjemmepleje i Haderslev Kommune i to år, og her er der ifølge Sundplejes administrerende direktør ingen problemer.

- Vi opfylder alle vores forpligtelser i Haderslev og leverer en god service til borgerne der. Der er både kommunen og borgerne meget tilfredse med vores service, lyder det fra administrerende direktør i Sundplejen ApS, Robert Christiansen.