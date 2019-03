Nyt projekt skal ændre folks adfærd med skrald: Her er erfaringerne fra København

I syv år har man kunne finde skriggule skraldespande i København, og det har ført til gode resultater med mindre smidt affald.

Vi er overbeviste om, at den her investering lønner sig mange gange, fordi vi får mere affald i skraldespandene. Jakob Tamsmark, enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Hvis du har været i København de seneste par år, har du helt sikkert set den. En skriggul skraldespand og et par fodspor på vej mod den.

Nu har et nyt affaldsprojekt set dagens lys i Vejle. Folk skal smide mindre affald i naturen, og kommunen vil forsøge at ændre folks adfærd til at smide affaldet i skraldespanden i stedet for i naturen.

Helt præcist hvordan de vil gøre det, ved man ikke endnu, men måske er der god grund til at kigge mod hovedstaden. Her han man siden 2012 klistret skraldespandene ind i gult folie og sat gule fodspor på jorden, som leder folk hen mod skraldespandene.

- Generelt har vi rigtig gode erfaringer med kampagnen ’Kærlighed til KBH’, som jo nærmest er gået fra at være en kampagne til at blive et brand for kommunen, siger Jakob Tamsmark, enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Sådan ser skraldespanden ud. Foto: København Kommune

Ifølge Jakob Tamsmark har det ført til mindre affald på gaderne. Et forsøg har vist, at de gule skraldespande kan reducere mængden af henkastet affald med op til 41 procent. Derfor mener Jakob Tamsmark også, at kampagnen har været en god investering.

- Det koster selvfølgelig penge at køre en kampagne som den her. Men vi er overbeviste om, at den her investering lønner sig mange gange, fordi vi får mere affald i skraldespandene, og derfor skal vi bruge færre folk på at samle skrald på gaden, siger han.

Kampagnen kører på syvende år i Københavns Kommune. Netop nu tester man, hvordan man kan få folk til at blive bedre til også at smide deres cigaretskodder i et askebæger eller skraldespanden.