Nyt rådhus: Men der er ikke plads til alle

Omkring 700 mennesker besøgte i dag Vejens nye rådhus, da der blev holdt åbent hus.

Ikke alle medarbejdere kan være sikre på at få en stol, når de møder på arbejde i Vejens nye rådhus, der blev præsenteret i dag.

180 personer skal have deres daglige gang i rådhuset, men der er kun plads til 160 medarbejdere, og det er der ifølge Vejens borgmester god grund til.

- Mange medarbejdere kører hver dag ude i kommunen, og det giver ikke mening at have en masse tomme kvadratmeter, siger Egon Fræhr, der er borgmester i Vejen (V).

Han erkender, at færre pladser end medarbejdere er en måde at spare penge på ved det nye rådhus, der skal være tjent ind i løbet af 10 år.

Der er dog to personer, der altid kan være sikre på en stol og et skrivebord, når de møder ind om morgenen. Det er kantinelederen, der af lovgivningsmæssige hensyn skal have en fast plads - og så er det borgmesteren.

Resten af medarbejderne skal finde deres PC og satse på at kunne få en plads.

180 medarbejdere skal have sin daglige gang i Vejen Kommunes nye rådhus. Foto: "Jakob Schjødt Pedersen, TV SYD"

Nyt rådhus skal sikre godt arbejde

I dag ved åbent hus var der dog plads til alle, der ønskede at se det nye rådhus - og det var der mange, der ville.

Omkring 700 mennesker var mødt op for at se det sted, hvor blandt andet Borgerservice skal holde til.

- Jeg har stort set kun hørt godt om huset fra de, der har været og se rådhuset i dag, siger Egon Fræhr.

Vejen Kommunes nye rådhus har ikke fået ny adresse, men tanken bag bygningen er ny. Borgmesteren fortæller, at det er bygget ud fra princippet om åbenhed, og så har det handlet om at skabe et godt miljø for medarbejderne.

- Det er vigtigt, at de trives, for så leverer de et godt stykke arbejde, og det bliver også nemmere at rekruttere nye medarbejdere, siger Egon Fræhr.

Vejen Kommune har fået et nyt rådhus. Foto: "Jakob Schjødt Pedersen, TV SYD"