Rig på tur: Nyt slogan til 250.000 kroner deler bysbørn

Tønders nye slogan ”Rig på tur” skaber delte meninger blandt byens borgere.

De tre ord: ”Rig på tur” skal nu markedsføre Tønder.

- Det er et udtryk for, at vi Tønder Komune har rigtig meget der er tur i. Vi har natur, arkitektur, kultur, marsktur, østerstur, gåtur, shoppetur osv., siger borgmester Henrik Frandsen (V) til TV 2.

Der har både været borgermøder og spørgeskemaundersøgelser om det nye slogan. Men det deler stadig vandene i byen. Flere forstår heller ikke budskabet.

Det er måske ikke det allerbedste slogan, hvis det lige skal forklares. Det skulle gerne have siddet lige i skabet. Elsebeth Kragh Skau, gymnasieelev, Tønder

- Det er ikke fordi man skal være rig for at komme på tur, vel? Man skal blive rig i sindet af at komme på tur – af at opleve noget, siger pensionist Lone Winther.

- Det er måske ikke det allerbedste slogan, hvis det lige skal forklares. Det skulle gerne have siddet lige i skabet, mener gymnasieelev Elsebeth Kragh Skau.

Branding-eksperten Bo Hamilton-Wittendorf er heller ikke imponeret.

- Rig på tur kunne være en meget god overskrift til bagsiden af en turistfolder. Som løfte er det ikke interesseskabende, begejstrende eller lovende nok.

Det er måske lige præcis der, at det også er godt. For man skal lige have det ind og vende. Henrik Frandsen, borgmester, Tønder Kommune

Men borgmesteren er glad for det nye slogan – også selvom folk ikke forstår det.

- Det er måske lige præcis der, at det også er godt. For man skal lige have det ind og vende, slutter borgmester Henrik Frandsen.

Kommunen har brugt 250.000 kroner på det nye slogan, som Aros Kommunikation fra Aarhus står bag. Det skal vedtages endeligt af byrådet i Tønder sidst på måneden.