Nyt spillested klar til første koncert i todelt format

Den Berlinbaserede strygertrio Toechter bliver første navn på scenen, der ifølge spillestedet selv byder på mere end bare musik.

- I denne sæson byder Skrå Scene på en koncertrække med seks koncerter, som udforsker et todelt koncertformat, hvor der ud over det traditionelle koncert-element vil være et samskabende, samtalende eller undersøgende element. Dette vil udforme sig forskelligt fra koncert til koncert, skriver Skrå Scene i en pressemeddelelse.

Skrå Scene er støttet af Statens Kunstfond, Johan Hoffmann Fonden, JazzDanmark, Dansk Musiker Forbund, Lida og Oskar Nielsens Fond og Esbjerg Kommunes Kulturpulje.