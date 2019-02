Nyt våben mod stillehavsøsters: Nu må fiskere høste i Vadehavet

Fiskeriminister, Eva Kjer Hansen (V), har åbnet for forsøgsordning med østersfiskeri i Vadehavet.

Godt nyt til fiskere nær Vadehavet: Med fiskenet, eller blot de bare næver, må fiskere nu plukke og videresælge stillehavsøsters fra Vadehavet.

Der er en stor interesse fra fiskere i lokalområdet for at komme i gang med at plukke østers. Eva Kjer Hansen, fiskeriminister, Venstre

Årsagen er, at østersarten har spredt sig til nye områder, og derfor er til skade for de oprindelige arter i området – for eksempel blåmuslingen.

- De fortrænger de andre liv, som er i Vadehavet. Det er en invasiv art, og derfor synes jeg, at vi skal se, om vi ikke kan få dem fjernet, sig fiskerimininister Eva Kjer Hansen (V) til TV SYD.

Fiskeriet er en forsøgsordning, der vil blive fulgt af Fiskeristyrelsen, med plan om at blive et permanent tiltag.

Fiskerne skal samarbejde om realisering

Det er kun tilladt at bruge håndkraft eller håndholdte redskaber til at plukke Vadehavets ballademagere – netop fordi det er i Vadehavet. Med titel som Verdensarv, skal havet passes ekstra på, og det er en bekymring, at kraftigere redskaber vil ødelægge havbunden.

- På den ene side, skal vi beskytte det oprindelige Vadehav og få fjernet de her invasive arter, og på den anden side skal vi også passe på, at vi ikke gør skade på naturen, forklarer fiskeriministeren.

Det er østers lignende disse, fiskere nu kan få lov at plukke og videresælge. Foto: Arkiv

Med den nye fiskeritilladelse, skal der i havet tages en række prøver for blandt andet at sikre, at fødevaresikkerheden er i orden, før de bliver solgt til forbrugeren. Fødevarestyrelsen skal analysere og godkende vandet og stillehavsøsters ugentligt, inden området kan frigives til fiskeri.

Og det koster selvfølgelig penge. Eva Kjer Hansen fortæller til TV SYD, at ministeriet vil undersøge mulighed for finansiering for at få gang i den kommercielle udnyttelse. Ellers fortæller ministeriet i en pressemeddelelse, at der er eksempler på farvande, hvor fiskerne er gået sammen for at betale disse prøver, hvilket også kunne være en mulig betalingsløsning med Vadehavet.

- Der er en stor interesse fra fiskere i lokalområdet for at komme i gang med at plukke østers, (…) og så håber jeg jo, at de kan få en forretning ud af det, og vi på den måde kan få bekæmpet den invasive art, siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V).