Nytårsnat: Så mange gange måtte brandvæsnet rykke ud i din kommune

Endnu en travl nytårsaften- og nat. Sådan lyder konklusionen fra Beredskab Danmark.

Nytårsaften- og nat er altid en travl tid for de kommunale primærberedskaber, og dette nytår har ikke været nogen undtagelse, skriver Danske Beredskaber i en pressemeddelelse.

I de 14 kommuner TV SYD dækker har der været i alt 63 udrykninger. På landsplan er det 435 udrykninger, viser en opgørelse lavet mandag morgen.

Opgaverne har spændt fra færdselsuheld til slukning af brande.

Sekretariatschef for Danske Beredskaber, Bjarne Nigaard, havde håbet på en mere rolig nytårsaften:

- For os er aftenen en succes, hvis beredskabet kun skal rykke minimalt ud, for så betyder det, at vi har haft en sikker og tryg nytårsaften. Sådan skulle det ikke helt være, men heldigvis står vores beredskaber altid klar til at rykke ud.

Trekantområdets brandvæsen måtte rykke ud 28 gange nytårsnat 2017/2018. Foto: Tais Tullin, TV SYD.

Selvom de kommunale beredskaber har haft en travl nytårsaften- og nat, så er Bjarne Nigaard dog tilfreds med indsatsen:

- Vores beredskaber har gjort alt, hvad der er i deres magt for at sikre en så sikker nytårsaften som overhovedet muligt. Vi skal være meget taknemmelige for brandfolkenes flotte og professionelle indsats.

Nytårsaften og -nat har været travl. Tusind tak til vores dygtige brandfolk, der har gjort en stor forskel.

Flere steder er de blevet beskudt med fyrværkeri. Det er en fuldstændig vanvittig adfærd, og @DanskBeredskab håber, at den slags episoder forsvinder næste år. Godt nytår. — Danske Beredskaber (@DanskBeredskab) January 1, 2018