Nytårstale giver håb i ghetto

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fortalte i sin nytårstale, at han vil af med ghettoerne. I Esbjerg håber de på at slippe for stemplet allerede i år.

Ghettoerne skal afvikles, hvis det står til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). I sin nytårstale sendte han et klart signal om, at indsatsen mod ghettoer skal skærpes. Blandt andet ved at rive bygninger ned i ghettoområder.

I ghettoområdet Stengårdsvej i Esbjerg mener de, det er lige drastisk nok. Men talen vækker alligevel jubel blandt nogle af dem, der prøver at få området af ghettolisten.

- Jeg er rigtig glad for, at der bliver sat så meget fokus på ghettoområdet, siger Susanne Rønne, der er leder af bydelsprojkt 3-i-1 i Esbjerg, til TV SYD.

Bygninger skal ikke rives ned

Også direktøren i Ungdomsbo Esbjerg, der er en af de boligforeninger, der har lejligheder i ghettoen, er godt tilfreds med nytårstalen.

- Jeg synes, det er rigtig fint, at statsministeren kommer ind på de udsatte områder, for det er helt klart, der skal være fokus på det. Der er masser af opgaver, der skal løses, siger Peter Sandager til TV SYD.

Susanne Rønne og Peter Sandager mener dog ikke, det er vejen frem af rive bygninger ned i ghettoområdet. De vil hellere tilbyde beboerne nyrenoverede lejligheder, nyt beboerhus og hjælp til at få flere i arbejde og uddannelse.

- Vi arbejder hver dag på at få hjulpet flere i arbejde og uddannelse, men vi skal også have hjælp fra kommunen, og vi skal have hjælp fra det offentlige til at få det løst, siger Peter Sandager.

Håb om at komme af listen i år

Stengårdsvej er godt på vej til at ryge af ghettolisten. Hvis der kommer 130 flere i arbejde og 200 flere i uddannelse, så kan boligområdet smide sit ghetto-stempel.

- Jeg tror, at når listen over ghettoområder udkommer den 1. december 2018, så er Stengårdsvej ikke på listen, siger Susanne Rønne til TV SYD.

Siden ghettolisten udkom for første gang i 2010 har Stengårdsvej i Esbjerg været på listen. På ghettolisten er der i alt syv boligområder fra TV SYDs område.