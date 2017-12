Nytårstorsken kom på krogen

Nogle spiser hummer, mens andre er til laks. Men ét bestemt havdyr hører sig nu særligt til årets sidste middag – nemlig nytårstorsken.

Nytårstorsken har en lang tradition bag sig. For allerede i 1700 tallet begyndte man at spise fisk til nytår. I dag er det noget mere varieret, hvad vi vælger at servere for nytårsgæsterne, hvor torsken også har fået konkurrence af blandt andet skaldyr og kogt skinke med grønlangkål.

Men torskens kælenavn hænger alligevel stadig ved, og bliver da også serveret i mange hjem.

Vejret var helt perfekt til en fisketur på Lillebælt. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Men inden det når så vidt, skal den lige fanges. Derfor tog TV SYD med på torskefangst i Lillebælt med Marsvinet og medlemmer af Dykkerklubben Marsvinet-Lillebælt.

- På nogle ture har vi ikke fanget noget, andre ture har vi været herude i snestorm, siger Carsten Dalum Jensen til TV SYD.

Men i dag var der hurtigt bid fra dybet. En lille torsk på 820 gram. Men rent faktisk er torsken ligegyldig.

Der var dyb koncentration ombord på Marsvinet, da der torsdag blev fisket efter nytårstorsk. Foto: Henrik Skovgaard, TV SYD

- Det er jo det sociale – det at være sammen og konkurrencen i det. Der er jo konkurrence om, hvem der fange flest, og hvem der fanger den største og så videre, siger Carsten Dalum Jensen.

820 gram torsk og de andre småfisk der blev hevet op af Lillebælt er ikke nok til at mætte dykkerne, så de måtte fiske videre. Og til sidst fik de den helt store nytårstorsk på krogen.

- Lige omkring 3,5 kilo, siger Lars Nygaard Bach, mens han holder det skællede dyr i vægten.