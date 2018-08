Obama besøger Kolding

Tidligere præsident for USA, Barack Obama, kommer til Kolding den 28.september i år. Han skal mødes med erhversledere og studerende på SDU og lokale dignitarer.

Til al overflod er Kolding det eneste sted i Danmark, der får besøg af den 44. præsident i USA.

- En af de mest karismatiske og vigtige ledere i verden har indvilget i at besøge os. Det er et ekstraordinært øjeblik for Kolding, siger Morten Bjørn Hansen, direktør for Business Kolding.

Præsident Obama skal deltage i et arrangement på SDU, hvor erhvervsledere, studerende og lokale dignitarer kan stille spørgsmål.

Obama brugte i alle sine otte år som præsident slagordet, "Yes we can", og var en inspirerende taler.

- Ved denne begivenhed kan nuværende og kommende erhversledere opleve præsident Obama på nært hold. Der skal nok være inspiration for enhver. Og vi har al grund til at være stolte, siger Jørn Pedersen, borgmester, V, Kolding.

Det er Business Kolding, der har organiseret besøget, og mødet skal holdes på SDUs campus i Kolding.

- SDU er et internationalt universitet med en stærk vision. Vi er overbeviste om, at præsident Obamas besøg vil give os et gevaldigt boost, Henrik Dam, vicerektor på SDU.