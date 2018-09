Se video: Obama dryssede guldstøv i 60 minutter

Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama gæstede fredag SDU i Kolding.

Da Kaare Christensen vendte retur til aulaen på SDU efter sin Obama-fotografering på 1. sal, virkede han høj.

- Jeg er tilbage med Obama-guldstøv på mig, sagde han kort tid, før Obama gik på scenen.

- Han gav hånd og var meget venlig. Men det var nok en større oplevelse for mig end for ham, grinede en stolt Kaare Christensen, der var en af i alt 680 privilegerede personer, som fik lov at lytte til Barack Obama.

Forventningerne til Obamas besøg var enorme, og arrangør og publikum fik lige nøjagtigt, hvad de havde betalt for. Hverken mere eller mindre.

I har skabt et samfund, der er både dynamisk og fair, og som sikrer, at alle børn har en god start i livet. Den model giver Danmark stor indflydelse rundt omkring i verden Barack Obama

Efter nøjagtigt 60 minutter forlod Obama scenen på SDU og begav sig mod Amsterdam. Selvom han ingen ekstranumre gav i Kolding, gik man derfra med Obamas udlægning af blandt andet demokrati, god ledelse og sin egen rolle efter otte år som præsident.

Det var Obamas fjerde visit i Danmark. Han var i København to gange i 2009 som præsident og har tidligere afsløret, at han også har været i landet på uofficielt besøg én gang tidligere.

Ros til danskerne

I en cocktail af smiger, humor og intelligens sørgede en af verdenshistoriens mægtigste mænd for at få sit publikum med sig fra begyndelsen.

- Mange tak til koldingenserne og danskerne for velkomsten og have sørget for spektakulært vejr. Danmark har konsekvent glimret på den internationale scene. Blandt andet for de fremragende danske designmøbler, indledte han sin tilstedeværelse med.

I den lidt mere seriøse afdeling, tilføjede han:

- I har skabt et samfund, der er både dynamisk og fair, og som sikrer, at alle børn har en god start i livet. Den model giver Danmark stor indflydelse rundt omkring i verden.

Obama fortsatte lovprisningerne af danskerne ved at fremhæve os som en nation, USA altid har kunnet regne med i militære anliggender.

- I en tid, hvor verden oplever så meget disruption, usikkerhed og angst, bør I være stolte og ikke tage jeres dejlige samfund for givet, understregede Obama.

Ingen vej uden om politik

Barack Obama holdt ikke en tale på SDU. Han svarede på spørgsmål fra Business Koldings direktør, Morten Bjørn Hansen, der gerne ville vide, hvorfor Obama sagde ja til jobbet som præsident i en tid med så mange problemer: økonomisk krise, høj arbejdsløshed og krige i Irak og Afghanistan.

- Det spurgte Michelle (Obama, red.) mig også om. Sandheden er, at jeg fra første færd ikke ville være politiker. Mine interesser i college var, hvordan jeg kunne hjælpe mennesker i fattige kvarterer. Jeg har så siden indset, at der ingen vej er uden om politik, svarede Obama, der sad oppe på en scene i den fjerne ende af aulaen på SDU.

På stolerækkerne foran ham sad først de virkelige VIP’er i form af folketings- og byrådspolitikere, heriblandt flere ministre og royale. På de efterfølgende rækker sad erhvervsfolk og inviterede gæster, der for de flestes vedkommende havde lagt den nette sum af 12.500 kr. før moms for at komme ind.

Hvad vil du udrette

Men det var ikke kun en forsamling af jakkesæt, slips og kjoler. På den store trappe op mod 1. sal stod 200 studerende fra SDU.

Obama kom til magten i USA for ti år siden med en ungdommelighed, der ikke var set i årtier. Han taler ofte til studerende, så sent som først på måneden på University of Illinois. Også i dag rettede han sin opmærksomhed på den unge generation, da han forklarede sit syn på fremtiden for dem.

Jeg siger til mine egne døtre, at de skal tænke mindre på, hvad de vil være. Og mere på hvad de vil udrette. Barack Obama

- Jeg siger til mine egne døtre, at de skal tænke mindre på, hvad de vil være. Og mere på hvad de vil udrette, sagde han.

- I stedet for at ville være præsident, bør de fokusere på for eksempel at passe børn, passe på miljøet eller hjælpe fattige mennesker. Ved at gøre det hver dag, bliver du god og får en tilfredsstillende karriere. De mest succesfulde mennesker, jeg kender, elsker bare at gøre, hvad de gør, forklarede Obama.

Stadig interessant efter pause

Normalt er det umuligt at sidde i en forsamling af denne størrelse uden, at mange sidder med deres mobil for at gå på Facebook eller tjekke mails. Det var ikke tilfældet i denne forsamling.

Alle var blevet bedt om at slukke og gemme mobilen væk under seancen. Hvis den kom frem, var det for at snige sig til et sjældent billede af manden ulasteligt klædt i habit. At en på de bageste stolerækker fik tændt for musik i et par sekunder, var billigt sluppet.

Alles øjne var rettet mod Obama, der stadig er en superstar og fylder rummet med seriøsitet og uhøjtidelighed.

Som for eksempel, da han skulle forklare, hvorfor han har holdt lav profil det første år efter at have været præsident.

- Folk var nok trætte af at se mig hele tiden. Og Michelle synes også, at det var en god ide, hvis jeg ville forblive gift med hende, forklarede han.

Ledelse handler om at lytte

Ikke nok med, at Obama med sine stærke retoriske evner kan fastholde et publikum og få det til at lytte. Ifølge ham handler ledelse nemlig også om at lytte.

- Lederskab begynder med, at man lytter - ikke snakker. Det forstår alle ikke, sagde han til salens fornøjelse.

- Der er skrevet mange bøger om lederskab. Ofte af folk, der aldrig har ledet nogen, tilføjede han til endnu en latter.

En leder skal efter Obamas mening være omgivet af mennesker med forskellige meninger.

- Sørg for at have mennesker omkring dig, der ikke går ligesom dig og taler som dig. Mine beslutninger om at finde Bin Laden eller løse finanskrisen havde kun en 60 procent chance for at lykkes. Derfor var det vigtigt, at alle muligheder var vendt, inden jeg traf min beslutning, sagde han.

- Lederskab handler samtidig om at omgive sig med de rigtige mennesker og give dem tillid. Lederskab handler om at skabe et team, hvor alle gør deres arbejde succesfuldt. Jeg tænker altid på, hvordan mine medarbejdere klarer sig. Ikke mig selv, tilføjede han.

Demokratisk problem

Cirka 60 procent af amerikanerne stemmer ved præsidentvalg, og kun lidt over 40 procent ved midtvejsvalg, som i år. Det er ifølge Obama et kæmpe problem for demokratiet generelt og USA i særdeleshed.

- Hvis under halvdelen af befolkningen stemmer, har demokratiet et problem. Så deltagelse er vigtig, siger Obama og demonstrerede, at han har sat sig ind i danske forhold.

- I har haft en varm sommer, og det er et problem for landbruget. Demokrati er ligesom en mark, den skal plejes for at kunne gro.

Årsagen til ulighed i verden havde han også et bud på.

- Hvis vi som samfund ikke adresserer problemet med ulighed, vil de få på toppen leve meget forskellige liv fra almindelige mennesker. For eksempel findes der byer i USA, hvor de rige ikke sender deres børn i den skole, som 80 procent af befolkningen går på. Pludselig gifter de sig med hinanden, bor i aflukkede områder og kommer ikke udenfor. Det får almindelige folk til at råbe: ”Jeg bliver ikke hørt”. Så opstår eksempelvis Brexit, sagde Obama, der ikke tog “Trump” i sin mund en eneste gang.

Efter 60 minutter sluttede en oplevelse, som de fleste sikkert vil huske resten af livet. De havde været vidner til en mand, der har skrevet verdenshistorie ved at blive den første sorte præsident i USAs historie. Han førte USA - måske hele verden - gennem finanskrisen.

Obama udstråler coolness, værdighed og karisma. Han er den nabo, man gerne vil drikke en fadøl med. Han talte håb og fornyet energi ind i amerikanerne, da de havde allermest brug for det. Hvem vil ikke gerne være i samme lokale som det?

De ville SDU-studerende ihvertfald gerne. Med pift og hujen sendte de præsident Obama videre mod Amsterdam.