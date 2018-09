Mojn mojn Mr. President: Obama letter fra Sønderjylland

Obamas fly er netop lettet fra Vojens Lufthavn. Næste stop er Amsterdam.

Barack Obama har for et øjeblik siden forladt dansk jord. Efter at have talt på SDU i Kolding blev han eskorteret til Vojens Lufthavn, hvor han også landede torsdag aften. Det kan du se her.

Obama sætter nu kursen mod Amsterdam, hvor han senere fredag eftermiddag taler på seminaret ‘Forward Thinking Leadership' (på dansk: Fremadtænkende lederskab).

Temaet er igen ledelse, og på samme måde som i Kolding vil arrangementet have karakter af en samtale, hvor Obama vil dele sine bedste indsigter om lederskabets fine kunst i en verden i hastig forandring.

Lederskab handler om tillid

På SDU talte Obama om lederskab, og han fortalte blandt andet:

- Lederskab handler om at omgive sig med de rigtige mennesker og give dem tillid. Lederskab handler om at skabe et team, hvor alle gør deres arbejde succesfuldt. Jeg tænker altid på, hvordan mine medarbejdere klarer sig. Ikke mig selv.

De skandinaviske lande gør det godt. You are high - way to go. Barack Obama, tidligere amerikansk præsident

Obama svarede ligeledes på spørgsmål i en Q&A. Det var Morten Bjørn Hansen, som er administrerende direktør for Business Kolding, der havde rollen som vært og interviewer. Et af de spørgsmål, som han stillede Obama, lød: Hvilke færdigheder skal man have i det 21. århundrede?

På spørgsmålet svarede Obama: Teknologi og computer-evner. Særligt for kvinder, for det er en mandsdomineret verden.

Dagens arrangementet med Obama hed ‘A conversation with President Barack Obama’ (på dansk: en samtale med præsident Barack Obama).

Humøret var højt

I løbet af de 60 minutter, som Obama talte på SDU, var der blandt pointerne om lederskab og iværksætteri også plads til et par jokes.

- Der er skrevet mange bøger om lederskab. Ofte af folk, der aldrig har ledet nogen, sagde Obama, hvorefter salen straks brød ud i grin.

Den tidligere præsident havde også overskud til at joke lidt med den skandinaviske facon.

- De skandinaviske lande gør det godt. You are high - way to go. Nogle gange siger jeg, at det er, fordi det er koldt heroppe, så I er nødt til at agere, sagde Obama, og endnu engang grinte publikum.

Den lette stemning formåede Obama at bevare under hele arrangementet, og da han forlod SDU, var det med klapsalver og begejstrede tilråb.

15 sekunders jubel

Dagens arrangementet med Obama hed ‘A conversation with President Barack Obama’ (på dansk: en samtale med præsident Barack Obama). Indbudt var kun erhvervsledere, fremtrædende personer fra lokalområdet, 200 udvalgte studerende fra SDU og 10 koldingensere, som mandag vandt en billet.

Da Obama sidst på formiddagen ankom til SDU i Kolding, blev han modtaget med stor jubel fra menneskemængden, der var mødt op for at få et glimt af den tidligere amerikanske præsident. Selv smilede og vinkede han til de fremmødte på den kun 15 sekunder lange gåtur fra bilen og ind på SDU.