Ø fik landdistrikts-hæder

Aarø løb med Landdistriktsprisen 2018, der mandag formiddag blev uddelt på årets landdistriktskonference i Faaborg.

Aarø tildeles hæderen, da øens beboere gennem nu mere end et årti har formået at vende afvikling til udvikling.

Beboerne har sluttet op om en udviklingsplan, som beboerforeningen har taget initiativ til, og som har resulteret i, at der er kommet gang i aktiviteter inden for turisme og erhverv såvel som bosætning og fællesskaber for både ældre og unge.

- Aarø er et sprællevende eksempel på, hvor stor en effekt de lokale beboere kan skabe i sig selv, hvis de tager fat og arbejder sammen for at skabe en positiv udvikling. Et eksempel, som andre lokalsamfund i dén grad kan lade sig inspirere af, sagde erhvervsminister Rasmus Jarlov, (K), da han overrakte prisen.

Prisen blev modtaget af Connie Hansen, formand for Beboerforeningen på Aarø og repræsentant for de fastboende på øen, der samtidig fik en check på 15.000 kroner til foreningens fortsatte arbejde for fællesskabet på Aarø.

Vinderen af Landdistriktsprisen 2018 er udvalgt af dommerpanelet, der består af Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen, blandt i alt 70 indstillede kandidater.

Tredjepladsen gik iøvrigt til Hovborg i Vejen Kommune og Kirsten Bruun, der gennem sine 11 år i Hovborg har sat sit præg på udviklingen til gavn for beboere, erhvervsliv og ny bosætning bl.a. som tovholder på Hovborgs udviklingsplan.