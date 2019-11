Ø har succes med at få beboere på prøve

Endelave har siden foråret stillet en næsten gratis lejlighed til rådighed for folk, der overvejer at slå sig ned på en ø.

12 mulige nye øboere henvendte sig allerede i løbet af de første dage efter nyheden om prøvelejligheden, og der er løbende kommet henvendelser fra hele landet.

- To nye beboere på øen er helt på plads efter nytår, så vi er godt tilfreds med udbyttet af vore anstrengelser. Vi har fået knækket kurven med faldende beboertal, siger Ib Elgaard fra Endelaves bosætningsgruppe til TV SYD.

Lige nu dag er tre familier skrevet op til at flytte ind i den 60 kvadratmeter store og møblerede lejlighed på førstesalen i øens tidligere skolebygning, hvor de næste øboere på prøve rykker ind 1. januar..

Ifølge Ib Elgaard fra øens bosætningsgruppe kommer en del af henvendelserne fra større byer. Blandt andet fra folk omkring København, der kan se det attraktive i at skifte forstadslivet ud med havudsigt og frisk luft.

- Interesserede skal allerførst udfylde et spørgeskema, hvor de kort fortæller om baggrunden for deres ønske om at flytte herover. Det giver os et billede af, om de kan få en god oplevelse ud af det, fortæller Ib Elgaard.

Der er for øjeblikket 156 fastboende på Endelave.