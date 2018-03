Ø-tyveri: Første gang i 11 år

For knap 11 år siden blev der begået et tyveri på Mandø. Nu er det sket igen.

De fleste boliger på Mandø står som regel ulåst. Men nu er det måske nødvendigt at finde nøglen frem.

For første gang i knap 11 år er der nemlig blevet anmeldt et tyveri på den lille ø.

Boligen stod ulåst, og derfor er det ikke et indbrud, men et tyveri.

- Det lyder mærkeligt, at der skulle være begået et tyveri. Heldigvis er vi ikke plaget af det herovre, siger Niels Christian Nielsen, der er fastboende landmand på Mandø.

Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer til, at man som beboer skal gøre det svært for tyven, og her er nøglen en god idé.