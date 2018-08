Øget samarbejde skal hjælpe syddanskere med psykisk sygdom

Syddanskere med psykisk sygdom skal have mere hjælp til at komme i uddannelse eller job. Det skal øget samarbejdet mellem psykiatrien og de syddanske kommuner sikre.

Regionsrådet har bevilget to millioner kroner til at sætte gang i samarbejdet mellem psykiatrien og de syddanske kommuner.

Pengene skal gå til projekter og samarbejder, der på forskellig vis kan hjælpe syddanskere med psykisk sygdom i gang med uddannelse eller i job.

De skal blive bedre til at støtte de unge til at blive på uddannelserne i stedet for at vejlede dem ud. Ulla Lindgren, centerleder ved Psykiatrisk Informationscenter i Region Syddanmark

Ulla Lindgren, der er centerleder ved Psykiatrisk Informationscenter i Region Syddanmark, mener, at det øgede samarbejde er afgørende, for psykisk lidelse eller sårbarhed kan nemt spænde ben for uddannelse og job.

- Det er alment menneskeligt at have brug for et tilhørsforhold. Hvad enten det er på en uddannelse eller i et arbejde, så har alle mennesker brug for at føle, at de kan byde ind og at deres evner gavner, fortæller Ulla Lindgren.

I alles interesse

Et af de projekter, som skal udvikles og udbredes, er temadage i samarbejde med Cabi (en selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet). På temadagene skal arbejdspladser lære om, hvordan de bedst kan fastholde og inkludere psykisk sårbare medarbejdere og nyansatte.

- Det handler om at få tilpasset niveauet, så de sårbare medarbejdere føler, at de kan leve op til kravene og mærker, at de er kompetente. Det koster arbejdspladserne penge, når medarbejderne er sygemeldt i lange perioder, så derfor er samarbejdet i alles interesse, forklarer Ulla Lindgren.

Vores identitet og selvtillid påvirkes, når vi føler, at vi ikke lever op til kravene på arbejdet eller i skolen. Ulla Lindgren, centerleder ved Psykiatrisk Informationscenter i Region Syddanmark

Også ungdomsuddannelserne er et af de områder, der skal mere fokus på. Derfor skal et samarbejde sikrer, at undervisere på regionens ungdomsuddannelser bliver rustet til at spotte de psykisk sårbare unge.

- De skal blive bedre til at støtte de unge til at blive på uddannelserne i stedet for at vejlede dem ud, fortæller Ulla Lindgren.