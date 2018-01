Øget tilslutning til grænsekontrol ud af Danmark

Venstres retsordfører bakker nu op om Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, som forlanger grænsekontrol ud af landet

Debatten om grænsekontrol ud af Danmark blussede forleden op igen, da direktør for vognmandsselskabet H.P. Therkelsen, Mogens Therkelsen, i Flensborg Avis opfordrede til, at der etableres grænsekontrol ud af landet.

Ifølge Mogens Therkelsen vender politiets grænsekontrol den forkerte vej. Modsat Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, som ønsker grænsekontrol i begge retninger, mener Mogens Therkelsen, at man i stedet for grænsekontrol ind i Danmark burde have grænsekontrol ud af landet. Mogens Therkelsen foreslår grænsekontrol i perioder på tre til seks måneder af gangen.

Formålet med grænsekontrol ud af Danmark er, at få standset østeuropæiske kriminelle, der fragter tyvekoster ud over grænsen.

Overfor Flensborg Avis erklærer Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, sig nu enig i synspunktet.

– Det er bestemt et seriøst forslag fra Mogens Therkelsen, som kan forhindre indbrud i Danmark. Jeg ser gerne mere kontrol. Det handler bare om at allokere politiets ressourcer på en fornuftig måde, siger Preben Bang Henriksen i dag til Flensborg Avis.

Preben Bang Henriksen har nu bedt justitsminister Søren Pape vurdere, om kontrol ud af landet kan lade sig gøre indenfor EU’s regler.

Flensborgs overborgmester, Simone Lange (SPD), som flere gange har kritiseret den nuværende danske grænsekontrol, er også kritisk overfor forslaget om kontrol ud af landet, skriver Flensborg Avis.

Hun opfordrer i stedet til et styrket dansk-tysk politisamarbejde i Padborg i forsøget på at standse kriminaliteten.