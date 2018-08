Elektrisk træ startede brand i Økolariet

Fredag aften udbrød der brand i turistattraktionen Økolariet i Vejle.

Fredag aften udbrød der brand i Økolariet i Vejle. Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jesper Brian Jensen bekræfter overfor TV SYD, at de fik en alarm fredag aften kl. 18.47 og var på stedet få minutter senere.

Branden var opstået i en af Økolariets udstillinger - en elektrisk installation, der forestiller et træ.

- Der er ikke tale om en egentlig brand med store flammer, fortæller Jesper Brian Jensen, - men om en kortslutning i de elektriske installationer. Kortslutningen smeltede en del plastik i installationen, og der var kraftig røgudvikling.

Røgudviklingen har givet sod- og røgskader i Økolariets trappetårn, hvor det elektriske træ var udstillet.

Politiet oplyser at branden hurtigt blev slukket, og at skadeservice nu er på stedet for at vurdere skaderne.